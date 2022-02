El periodista José Martí Gómez, referent del periodisme durant la Transició i mestre de la crònica de successos, va morir ahir a Barcelona als 84 anys. Encara que en la seva llarga trajectòria, Martí Gómez va abordar tot tipus de temàtiques i gèneres, va destacar especialment pel seu mestratge en les cròniques de successos, on incidia en les anècdotes i petits detalls i incloïa una perspectiva humanista. Entre els molts mitjans en els quals va escriure hi figuren El País, La Vanguardia, la Cadena Ser o la revista Por favor, a la qual va arribar de la mà de Vázquez Montalbán.

Nascut a Morella el 1937, Martí es va diplomar en Magisteri per la Universitat de València i va començar la seva relació amb el periodisme sent corrector al Diari de Barcelona a principis dels 60. Va ser guardonat amb diverses distincions, com el reconeixement a l'Ofici de Periodista, el 1999, el premi Manuel del Arco, al costat de Josep Ramoneda, dos premis Ciutat de Barcelona i, el 2008, el Premi Nacional de Periodisme de la Generalitat.