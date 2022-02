L’Edurne (Leonor Watling) i el Julián (Hugo Silva), l’esnob exparella de la sèrie de Movistar+ ‘Nasdrovia’, que en la primera temporada canviaven l’advocacia per la gestió d’un restaurant rus i acabaven atrapats per la màfia, torna amb una nova temporada, més fosca i desenraonada alhora, en la qual els protagonistes apareixen formant part de l’organització criminal com a assessors legals. Aquesta nova situació, que cadascú viu d’una manera molt diferent, serà la que centrarà les trames dels nous sis capítols de 30 minuts de durada que la plataforma emetrà al complet sota demanda aquest divendres, 25.

Si bé la primera temporada es va caracteritzar perquè pràcticament tota l’acció discorria al claustrofòbic restaurant que dona nom a la sèrie, aquesta viatja per diverses ciutats europees, de Hèlsinki a Moscou, passant per Madrid. Tot i que el rodatge es va realitzar a Bulgària (on van anar a la recerca de neu i van trobar els dies més assolellats i amb menys neu de l’any) i Espanya. No obstant la sensació de tancament és encara més gran, ja que els protagonistes es veuen supeditats als capricis de Boris (Anton Yakovlev ), l’impredictible capo, i han de passar el confinament dictat per la covid en la seva companyia i la de la resta de la banda.

Així mateix, aquesta vegada el pes no recau totalment en l’Edurne (sobretot), el Julián i el Franky (Luis Bermejo), sinó que es dona més importància a les trames dels secundaris, com la del jove Yuri (Kevin Brand) l’inexpert mafiós que demostrarà tenir sentiments (i que llueix un rostre cremat que necessita cinc hores per realitzar-lo) o la del sorprenent Serguei (Michael John Treanor), que pot matar si fa falta, però no suporta un ambient de treball tòxic. «Aquesta és l’escena que més m’agrada de la sèrie», comenta Watling divertida. La ficció està plena una vegada més (ja forma part del seu segell) de referències culturals i de picades d’ullet a què s’ha d’estar molt atents. Com el que li fan a Treanor amb una al·lusió a ‘Outlander’, sèrie en què va intervenir l’actor. «No sé com poden posar tantes coses en capítols de tan poca durada», s’admira.

El planter de mafiosos el completen Vasilli (Yan Tual) i Rodia (Arben Bajraktara), i s’incorporen tres membres d’una agència d’assassins, a qui donen vida també els actors internacionals Eliza Rycembel (‘Corpus Christi’), Panos Mouzourakis (‘Mamma mia’) i Radoje Cupic (‘Genius: Einstein’). Un altre dels nous personatges és un taxista excèntric amb doble vida, que encarna Julián Villagrán (‘Arde Madrid’, ‘La Peste’, ‘El Ministerio del Tiempo’) i Jaime Blanch (‘El Ministerio del Tiempo’) s’interpretarà a si mateix dins d’una trama de metaficció.

Aquesta barreja de drama i humor negre que caracteritza ‘Nasdrovia’ s’accentua en aquesta temporada de la ficció de Movistar+, produïda en col·laboració amb Globomedia (The Mediapro Studio), ja que es passa de l’angoixant desesperació d’una atrapada Edurne al deliri ‘drag’ del capo, que disfruta transvestint-se i en una de les seves megalomanies fins i tot munta un plató al saló de casa seva (que és la vivenda real d’uns russos) on es rodarà una pel·lícula.

Al director del film, per cert, li dona vida el mateix Marc Vigil (‘El Ministerio del Tiempo’, ‘Malaka’, ‘Vis a Vis’, ‘Vivir sin permiso’, que s’ha incorporat a aquesta temporada per dirigir-la, a més d’exercir de productor executiu i de guionista, juntament amb Sergio Sarria (‘Capítulo 0’, ‘Malaka’, ‘Perestroika’), Luismi Pérez ( ‘El Intermedio’, ‘Malaka’, ‘Capítulo 0’) i Miguel Esteban (‘El Vecino’, ‘El fin de la Comedia’, ‘Capítulo 0’). Vigil es va mostrar molt exigent amb el seu ‘cameo’ i es va fer repetir l’escena a si mateix moltes vegades. «Així és ell, tal com apareix,» revela Silva.