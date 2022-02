Dilluns a les 22:45 h, a TV3, Quim Masferrer visitarà la localitat gironina de Sant Martí Vell en un nou episodi d'"El Foraster". L'actor s'endinsarà fins al poble dels "torrecollons" per comprovar si la gent d'aquest poble no és gaire de fer amics. Allà es reunirà amb algun dels seus veïns per intercanviar converses i paraules. Com en Robert, un home de caràcter esquerp a qui no l'importa no sentir-se estimar pel poble. O l'Edgar, un brasiler que fa les tasques d'arquitecte; la Carme, una entranyable dona pagesa; o la Glòria i la Mercè, que es van convertir en el primer matrimoni homosexual entre dues dones celebrat al poble.

🎯 Propera parada: Sant Martí Vell.#ElForastertv3 pic.twitter.com/1odS5zfqXl — El Foraster (@elforasterTV3) 25 de febrero de 2022 Caçar bolets també serà una de les activitats que Quim Masferrer realitzarà. I la farà, acompanyat d'en Joan i la Sílvia, un pare i una filla boletaires que no donen cap mena de secret per trobar els millors bolets de la zona. Per acabar, en Quim s'unirà a la Georgina, una veïna que du a terme la ruta del pa cada matí anant porta a porta de les cases dels seus veïns.