L’última entrega de ‘Las Calves del Siglo XXI’ va viure un moment de tensió amb un dels assistents al debat sobre la crisi en què s’ha vist embolicat el PP aquesta setmana. L’exministre d’Aznar Eduardo Sierra va abandonar el plató totalment indignat per com s’estava parlant del partit.

El programa presentat per Javier Ruiz va analitzar els últims canvis que han tingut lloc a la cúpula del partit fins ara liderat per Pablo Casado. Al plató es trobaven nombrosos representants polítics, com és el cas de José Manuel García Margallo, eurodiputat del PP.

Entre ells estava Eduardo Sierra, que des del primer moment va aclarir que ell no era del Partit Popular: «Ho vaig dir quan em van trucar i t’ho dic a tu. En la meva vida he sigut del PP. He sigut ministre d’Aznar, sotssecretari d’Estat del PSOE i sotssecretari d’UCD», va afirmar en cert punt to del debat, quan va començar a demostrar que no li estava agradant l’enfocament que li estaven donant a la conversa.

Quan va avançar una mica l’intercanvi de comentaris i declaracions entre els assistents, el rostre se li anava transformant i cada vegada estava més enfadat. Va arribar al punt en què va decidir abandonar el plató: «M’estic adonant que això és un linxament al PP. I per tant, m’aixeco i me’n vaig», va dir davant la cara d’impacte dels presents, que van observar com se n’anava darrere de les càmeres.