Eufòria, el nou talent show musical que TV3 estrenarà pròximament per «buscar les millors veus anònimes de Catalunya», ja té conformat el seu jurat. Elena Gadel, Lildami i Marc Clotet seran els encarregats de valorar cada actuació, segons ha informat la cadena pública en un comunicat. Això sí, l’última paraula, la decisió de quins concursants continuen i quins han d’abandonar el programa, estarà a les mans dels espectadors. El premi final serà un contracte discogràfic per iniciar una carrera artística professional. La cadena ja va anunciar fa tots just unes setmanes que Marta Torné i Miki Núñez serien la parella de presentadors.