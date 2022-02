Sol Macaluso ha connectat aquest dilluns amb ‘El programa de Ana Rosa’ per informar de l’última hora sobre la invasió russa a Ucraïna. La periodista, que fa diversos dies que narra per a Mediaset i altres mitjans de comunicació tot el que està passant a Europa de l’Est, també ha parlat sobre la delicada situació en què es troba l’equip amb el qual està treballant.

La reportera ha realitzat la seva crònica des de Belz, una ciutat pròxima a Polònia. «La situació que estem vivint amb l’equip és particularment sensible. Ens acostem a la frontera, el que indica que la família del meu camarògraf i el meu guia creuen i ells es queden aquí al país», ha revelat: «El nostre guia ens ha demanat que, sisplau, ens emportem la seva filla».

Durant la seva conversa amb Patricia Pardo, presentadora del magazín de Telecinco, Macaluso s’ha enfonsat. «Ningú està preparat per a això. A aquesta gent la conec des de fa més d’un mes, hem compartit tots els dies d’informació i és molt dur que s’hagin de quedar per defensar el seu país i deixar la seva família», ha explicat entre llàgrimes.

«Que vingui i et digui: ‘Sisplau, emporta’t la meva filla i fes-te’n càrrec, que no li falti res.’ Què has de dir, no hi ha paraules...», ha continuat relatant la reportera, que no ha dubtat a confirmar que es farà càrrec de la petita: «ës clar, és la meva família ara. És la meva germana».

Macaluso ha apuntat que no sap quan podrà produir-se el retrobament de la petita amb la seva família: «No ho tenim clar, aquesta és la part més dura. Un es compromet però no sap fins quan». No obstant, ha remarcat que serà «el temps que faci falta». «Nosaltres ara som una família nombrosa i grandiosa de persones increïbles», ha remarcat.