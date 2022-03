Molts estudis demostren que les dones reben menys atenció per part dels professionals, són menys escoltades i reben menys explicacions sobre la seva salut. Els cossos de les dones també són més desconeguts, ja que el cos que s’ha estudiat tradicionalment, patró i model en l’estudi de les malalties i tractaments, ha estat el dels homes. A la pràctica això porta, per exemple, a buscar en les dones els mateixos símptomes d’infart que els que tenen els homes, cosa que fa que sovint se’ls diagnostiqui més tard. O que se’ls administrin psicofàrmacs erronis. És més, el 40% de les dones consideren que durant el part no s’han sentit ni acompanyades ni respectades.

Sobre aquest tracte discriminatori i masclista que moltes encara avui reben per part d’alguns professionals de la medicina tracta Dona, vostè no té res!, el documental d’Eva Martínez Corcuera i Anna Marquès que el programa Sense ficció (22.05 h, TV3) estrena aquesta nit. La producció és una investigació sobre aquest biaix de gènere, un treball que documenta i visibilitza el tracte discriminatori i humiliant que moltes dones han patit i pateixen per part del sistema sanitari, reconegut avui per molts professionals de la salut. «No volem fer violència obstètrica», diu la Dra. Elena Carreras, cap dels serveis d’obstetrícia i ginecologia de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, «però en fem».