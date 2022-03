La plataforma DAZN ha fet oficial el fitxatge de Jorge Lorenzo per comentar el Mundial de Moto GP. El cinc vegades campió del món de motociclisme també narrarà les categories Moto2 i Moto3. Ho farà amb Álex Crivillé i Carlos Checa. El balear s’incorpora així a l’equip encapçalat per Ernest Riveras i del que formen part Izaskun Ruiz, Natacha Alfageme, Carles Pérez, Juan Martínez i Ricard Jové. Lorenzo debutarà com a comentarista a l’arrencada de la competició aquest cap de setmana a Qatar. ««Vinc amb la humilitat de saber que és una cosa nova per a mi i que tinc molt a aprendre» ha assegurat l’expilot en declaracions recollides per DAZN.