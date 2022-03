Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) no descarta donar més pes al vot popular en properes edicions de Benidorm Fest després de la indignació d’una part dels espectadors per la victòria de Chanel a la seva primera convocatòria malgrat que era la tercera opció de l’audiència. Així ho va indicar diumenge Ignacio Elguero, director d’Educació, Diversitat, Cultura i Internacional de l’ens públic al programa RTVE Responde, que va dedicar uns minuts a aquest «nou camí a Eurovisió» en un intent de «fer autocrítica i de mirar cap endavant» després de les «moltes queixes» rebudes, com va indicar a l’inici la seva presentadora, María Escario.

«La perfecció és un objectiu final i cal anar fent passos per arribar-hi», va dir Elguero, que no va voler arriscar-se a dir que el vot popular hagi de tenir més pes, però sí que «possiblement» sigui una de les coses a estudiar «perquè no hi hagi errades a la balança», ja que «s’ha d’escoltar a la gent». El directiu tampoc va voler confirmar si s’està treballant en una futura aplicació per votar.