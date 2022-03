L’univers d’Outlander s’amplia. La sèrie basada en la popular saga de novel·les de Diana Gabaldon tindrà una preqüela que complementarà la història d’amor de Jamie (Sam Heughan) i Claire (Caitriona Balfe), segons ha avançat la revista nord-americana Variety.

La nova ficció que prepara la cadena Starz estaria també desenvolupada per Matthew B. Roberts, productor executiu i showrunner de la sèrie original. Segons informa la revista, en aquests moments s’està conformant l’equip de guionistes, que començarien a treballar les properes setmanes.

L’spin-off de John Grey

De fet, fa temps que hi ha rumors sobre un possible spin-off de la ficció. Un dels candidats a protagonitzar-lo seria lord John Grey (David Berry), un dels millors amics del protagonista d’Outlander, ja que el personatge compta amb la seva saga de novel·les. El que és clar és que hi ha Outlander per a estona, ja que Gabaldon no deixa de proporcionar material. L’escriptora nord-americana ha escrit nou novel·les de la saga, i el pròxim dilluns, 7 de març, s’estrena a Espanya la sisena temporada de la sèrie, basada en el llibre Viento y ceniza. A més, hi ha una nova tanda d’episodis ja confirmada oficialment, la setena, que adaptarà la novel·la Ecos del pasado i que tindrà 16 episodis.