Amb l'entrada del nou mes, les plataformes digitals d'streaming es posen mans a l'obra amb l'estrena de sèries i pel·lícules. Netflix, probablement la més famosa, ha apostat per una llarga llista de novetats per a tots els gustos:

Sèries

Fórmula 1: L'emoció d'un Grand Prix - Temporada 4

Sèrie documental centrada en el dia a dia del món de la Fórmula 1 i segueix al Campionat Mundial durant la temporada de 2018, des de la carrera inaugural a Austràlia fins a l'última a Abu Dhabi. La sèrie indaga tant en la vida personal dels pilots com en els directors d'equip o els mateixos propietaris. Tot això comptat a través d'imatges exclusives dins de les cabines o el paddock durant les dures carreres.

Érase una vez... pero ya no

Érase una vez... pero ya no és una sèrie musical i reinvenció dels contes de fades clàssics que gira entorn d'una història d'amor que, de tan complicada que és, acaba resultant hilarant. En un llunyà lloc del Regne d'Espanya, la història ens presenta a una parella d'amants que s'ha vist separada de manera tràgica per una desgràcia.

Quan el lloc on viuen és objecte d'un malvat encanteri, els enamorats han de trobar-se en una altra vida, ja que aquesta serà l'única manera de trencar-lo. No obstant això, l'arribada de dos estranys turistes al regne, posarà en escac la seva missió i farà perillar l'única oportunitat que els queda per a trencar l'encantament.

Els diaris d'Andy Warhol

Els diaris d'Andy Warhol és una sèrie documental que narra la història d'Andy Warhol des de la perspectiva que ofereixen els seus propis diaris publicats pòstumament al costat d'imatges contemporànies de la icona de l'art pop i entrevistes amb els qui el van conèixer.

La sèrie traça el viatge de Warhol entre mitjans i diverses èpoques com a artista, durant les quals va ser tant venerat com vilipendiat. Però no sols va ser artista, també director de cinema, productor de televisió, editor, creador d'escenes, entre moltes altres coses més.

Els Bridgerton - Temporada 2

Daphne Bridgerton és la filla major de la poderosa família Bridgerton. Les perspectives de Daphne davant seguir els passos dels seus pares i trobar l'amor veritable són esperançadores. Però tot comença a enfonsar-se quan surt a la llum un diari replet d'escàndols sobre l'alta societat escrit per la misteriosa Lady Whistledown que llança calúmnies sobre Daphne.

Per a eliminar-la s'aliarà amb el rebel Duc de Hastings, el solter més desitjat de la temporada, per a guanyar la creixent batalla d'enginy per a triar les expectatives socials sobre el seu futur.

Pel·lícules

El projecte Adam

Film que narra la història d'un astronauta, que després d'un viatge interestel·lar, viatja en el temps i quan torna a la Terra s'adona que les coses han canviat. El seu principal motiu per a fer aquest arriscat viatge és retrobar-se amb una versió més jove de si mateix.

El hilo imperceptible

Un fill adolescent, amb dos pares, fa un documental sobre ells, però un gir argumental en la vida real de la seva família el sorprèn.