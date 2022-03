Betevé ha convocat una jornada de vaga aquest divendres, 4, en protesta pels nou acomiadaments que la cadena municipal va portar a terme el mes de juliol passat i els 14del 18 de febrer, a més de la cancel·lació de tres dels seus programes: ‘La Cartellera’, ‘Àrtic’ i ‘La Família Barris’. El punt de trobada és la plaça de Sant Jaume, des d’on a les 11.30 hores s’iniciarà un recorregut per diferents equipaments culturals, com el TNC, el Liceu i la filmoteca. La intenció dels manifestants és «anar a buscar la cultura», ja que amb el tancament d’aquests programes culturals s’ha reduït dràsticament la seva presència en la programació de Betevé,

El recorregut acabarà a la plaça de Tísner, on se celebrarà una assemblea informativa (entorn de les 14.25 hores) i un ‘pícnic’.

El conflicte es va gestar fa temps, però va tenir el seu detonant amb els nou acomiadaments empresos al juliol i es va agreujar amb l’anunci dels últims el mes passat i el salt d’aquests espais de la graella dins de la reformulació de la programació. «L’ajuntament ja ens va fer saber que no pot estar rescatant-nos constantment i que hem de trobar la manera de funcionar amb els recursos assignats», va explicar llavors Sergi Vicente, director de la cadena per justificar els acomiadaments. «Prescindir de personal és una decisió molt dura, i ho fem des de la màxima responsabilitat», va afegir el directiu, que al juliol va reconèixer a EL PERIÓDICO: «Si no fem res, la cadena podria arribar a desaparèixer».

Vicente va anunciar, així mateix, una sèrie de canvis «per donar un nou impuls al mitjà de comunicació públic de Barcelona» amb franges horàries en directe, i que es notaran especialment a partir del setembre. L’aposta més gran és l’estrena d’un nou gran format de tarda en directe