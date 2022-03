La televisió continua seguint molt de prop la guerra a Ucraïna després de la invasió russa. Un d’aquests programes que estan pendents de l’actualitat a Europa de l’est és ‘Al rojo vivo’, que aquest dimecres informava sobre la situació que viuen els nens ucraïnesos al metro de Kíev, on es refugien dels bombardejos sobre la capital.

Diana Mata, periodista del programa de La Sexta, no ha pogut contenir les llàgrimes al narrar unes imatges sobre el conflicte a Ucraïna. Antonio García Ferreras ha donat pas a la seva companya perquè expliqués l’escena que podia veure’s en el vídeo, en el qual apareixien diversos animadors entretenint els nens amb música.

«Al metro, els civils estan utilitzant aquestes instal·lacions del suburbà com a refugi i això és el que passava allà dins», va comentar Mata mentre la seva veu s’anava trencant: «Animadors amb els nens que estan refugiant-se». «Perdó», ha afegit entre llàgrimes i sense poder continuar.

Una reacció lògica i comprensible, tal com ha indicat Ferreras en aquell mateix instant per tranquil·litzar-la: «No et preocupis, Diana». «L’emoció és un comportament lògic i, a més, et fa més gran com a periodista», ha remarcat el presentador i director del programa.

Més endavant, la mateixa periodista comentava en el seu compte de Twitter el complicat moment que ha viscut en directe: «Molts hem plorat amb aquesta terrible guerra (també amb d’altres), però avui m’ha passat davant de la càmera». «Gràcies infinites per tots els vostres missatges, per entendre que de vegades les emocions s’apoderen també de nosaltres quan estem mirant d’informar», ha assenyalat.