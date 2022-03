Paz Padilla ha estat acomiadada de Mediaset de manera fulminant. El grup de comunicació ha decidit posar fi a la seva relació laboral amb la còmica i presentadora, després d’abandonar abruptament el plató de «Sálvame» el mes de gener passat enmig d’una discussió en directe amb Belén Esteban. La notícia, avançada per Lecturas i verificada per YOTELE, ha estat confirmada posteriorment per fonts de Mediaset, que asseguren que aquest episodi hauria estat el detonant de la sortida de l’actriu.

«Mediaset va decidir resoldre el contracte vigent amb Paz Padilla després de l’incompliment de la seva obligació com a presentadora, en haver abandonat el programa ‘Sálvame’ una hora i mitja abans de la seva finalització el 20 de gener passat», exposen. Tot i això, les últimes setmanes circulava un rumor de manera intensa pels estudis de Mediaset, que assegurava que la presentadora podria haver comès un altre tipus d’infracció, més greu. Paz Padilla va protagonitzar una enorme polèmica a ‘Sálvame’ l’últim dia que va presentar el programa amb Belen Esteban, que li va retreure la seva falta de sensibilitat amb la pandèmia sanitària. La vigília de les campanades de final d’any, va protagonitzar un directe a Instagram amb María del Monte i Anne igartiburu, en què va qüestionar l’efectivitat de les vacunes.