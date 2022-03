Fa cinc anys que, entre els problemes pressupostaris i l’aturada causada per la pandèmia, TV3 no tenia un programa de gran format d’entreteniment familiar. Ara trenca aquesta tònica amb l’estrena aquesta nit d’Eufòria, un talent musical que reuneix els elements clàssics d’aquest tipus de concurs, però que buscarà no només el millor solista, sinó que premiarà el que també sàpiga fer de corista. Els presentadors seran Marta Torné i Miki Núñez.

El primer programa recull els tres primers dies de càsting, al qual es van presentar 1.500 persones de tot Catalunya, que, acompanyats per Miki Núñez, van passar, cantant a capella, per una selecció de la que van sortir els primers 90. D’aquí es faria una altra selecció fins a quedar-ne en 25, dels quals només 15 van obtenir la plaça, que són els que concursaran a Eufòria. A partir de divendres, 18, es donarà pas a les gales, que s’oferiran sempre aquell dia a la setmana. Les primeres s’emetran enregistrades en un fals directe (és a dir, un directe gravat) i les sis restants, en rigorós directe. A les primeres votarà el públic del plató (que seran unes 200 persones) ia les altres sis, els espectadors, a través del web de TV3, amb la qual cosa votar serà gratuït. Una injecció d’il·lusió Torné serà l’encarregada de presentar les gales des del plató, mentre que Núñez anirà deambulant del plató al backstage per donar suport als concursants, ja que en haver participat a Operación Triunfo, ell millor que ningú sap el que són aquests moments previs. «No em podia imaginar un projecte així a TV3», apunta Torné, que defineix el talent com «una injecció d’il·lusió, alegria… i d’eufòria».