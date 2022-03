La Sexta continua abocada en la seva cobertura de la guerra a Ucraïna. Des que va esclatar el conflicte, la cadena d’Atresmedia ha programat entregues especials de programes com ‘El objetivo’, ‘Más vale tarde’ o ‘La Sexta clave’. A més, diumenge que ve analitzarà la figura política de Vladímir Putin al documental ‘Putin, la mayor amenaza’, que s’emetrà a continuació de ‘Lo de Évole’.

Dirigit per Rudy Bednar, es tracta d’una producció nord-americana de Lincoln Square Productions. Al llarg dels seus 90 minuts s’endinsa en la vida de Vladímir Putin, oferint una mirada des dels seus humils començaments fins a l’establiment de la seva presidència a Rússia sota una pregunta: ¿És una gran amenaça?

A ‘Putin, la mayor amenaza’, els experts comparteixen els seus punts de vista sobre com aquest planeja canviar l’equilibri de poder, enderrocant l’ordre mundial existent i amenaçant la supremacia dels Estats Units i dels actors internacionals a nivell global de les últimes dècades. Evgeniya Albats, Stanislav Belkovsky i Philip Breedlove, entre d’altres, participen en el documental.

Sinopsi de ‘Putin, la mayor amenaza’

Aprofundint en la ment del president de la Federació Russa, ‘Putin, la mayor amenaza’ revela com Putin va manipular les eleccions nord-americanes per convertir-se en un dels perills més grans per a la democràcia i la seguretat dels Estats Units.

El documental detalla l’ascens de Putin des d’una infància en la pobresa i la foscor fins a la seva ascensió a través de les files del KGB, emergint com el dictador més influent del segle XXI.

Aquesta producció explora el seu caràcter a través de diverses entrevistes amb experts, antics espies del KGB, els qui van treballar per a ell i els qui es van atrevir a enfrontar-se amb ell. Revela com Putin ha utilitzat, i continuarà fent, un arsenal de tàctiques per mantenir-se sempre per sobre dels seus adversaris, amb l’objectiu d’augmentar el domini rus sobre els Estats Units i tornar el poder de l’antiga Unió Soviètica a l’actual Rússia.