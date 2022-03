Carlos Maldonado, l’únic guanyador de ‘Masterchef’ que té una estrella Michelin al seu restaurant Raíces, aterra a Madrid amb ‘El Círculo’ i ha escollit Cuyna, una xarxa de cuines virtuals especialitzades en ‘delivery’, com a ‘partner’ logístic per expandir el concepte. Maldonado va crear el projecte durant la pandèmia a la seva ciutat natal, Talavera de la Reina, i ara aterra a la capital madrilenya amb una versió només per a ‘delivery’ a través de Glovo.

«Necessitàvem un company de viatge. No ens vam anar a buscar. Ens vam trobar de la manera més abstracta possible. Vam anar a menjar una hamburguesa amb Paco i em va dir que aquest concepte ho petaria a Madrid. Glovo em va presentar Cuyna, que són ens han portat fins aquí avui. Em van posar al barco i vaig pujar-hi sense pensar-m’ho», va assegurar el xef en la seva conversa amb <strong>YOTELE</strong>, on es mostra amb molta il·lusió: «Aquest concepte té ànima i molt carinyo al darrere. És molt definit, molt nostre. Darrere de cada mos hi ha un perquè, una conseqüència, un acte i una explicació, però no com a excusa, sinó com a contingut»

‘El Círculo’, que té un «solete» Repsol, presenta una proposta gastronòmica molt innovadora, disponible a partir del 24 de febrer. La carta està inspirada en els nou cercles de l’infern de Dante i la seva ‘Divina Comèdia’: gola, frau, ira, avarícia, llimbs, heretgia, violència, mandra i luxúria. A Madrid estaran disponibles quatre hamburgueses de la carta: Limbo, Pereza, Violencia i Herejía, compostes d’entre 10 i 36 ingredientsque aporten molt sabor i personalitat a cada hamburguesa.

«Aquí hi encabim tots els conceptes. És per quan ets a casa i no et ve de gust cuinar; hi ha per a tothom. Igual que hi ha tota mena de ‘delivery’ i tota mena de restaurant, però hi cabem tots. La gent em pregunta si a casa menjo sempre plats amb estrelles Michelin i jo els responc que em faig un entrepà o demano un Glovo. Soc una persona normal»

La carta es completa amb el costellam Avaricia i el plat Fraude, uns callos a la Madrilenya molt especials. També inclou el ‘Perrito Cerberus’, un hot dog fet amb una salsitxa de 22 centímetres de carn d’ovella de Talavera de la Reina, porc i vedella –reposada en caiena– amb crema cheddar i bec de gall, banyat amb maionesa de coco i teriyaki, arròs inflat i cúrcuma. Finalment tenim la torrada, un brioix amb xocolata blanca, pebre negre, gingebre i xili.

Fent un balanç de la seva trajectòria professional, Maldonado recalca que la clau de la seva evolució a la cuina ha sigut l’esforç i el sacrifici: «El meu únic do és el treball. No en tinc cap altre. Per estar aquí parlant amb tu, tinc el do de ser mal pare, mal marit i mal fill, perquè no soc a casa. M’he adonat que el restaurant té 5 anys. Ahir el meu fill va complir 5 anys i no vaig poder ser amb ell perquè estava a Avilès. Es pot dir que tinc dos fills. M’he adonat que he passat tant temps amb un d’ells que m’he oblidat de l’altre. No he pogut ser bo amb tot. Apostar-ho tot a una sola carta no és un do».

«Jo no faig les coses bé ni soc un referent a fer-les bé. T’ho asseguro. Fem les coses com creiem que és correcte, això és el més estrany. És una forma d’expressió. No seguim una mateixa línia, sinó la nostra pròpia. Ens basem en continguts i tècniques ja creades, però les traslladem als nostres terrenys de la manera que creiem que és correcta. No tenim un do, sinó 12 hores diàries com a mínim», afirma el cuiner de Talavera de la Reina (Toledo)

«La pandèmia ens ha fet veure que es pot viure d’una manera diferent. Que es pot passar més temps amb les persones que ens estimem i viure el camí d’una manera diferent. No tot és tenir, ser i voler. No, ja ets i tens. Només ho has de disfrutar. Necessitem temps. Treballem per comprar temps i això imparable. No per crear riqueses. Els peons i els reis es guarden a la mateixa capsa», assegura Maldonado en aquesta conversa.

Sobre el seu pas per ‘Masterchef’, declara que el programa l’ha portat fins al lloc on actualment es troba en el món de la cuina: «He hagut de volar molt alt i el programa m’ha donat les ales. Ens recolza en tot. Ens ha anat il·luminant el camí i dient-nos que si ens hi volíem dedicar, és una professió molt digna i molt bonica, així que he agafat aquest rumb. Pot a sonar clàssic i una mica promocional, però Masterchef et canvia la vida. Almenys a mi m’ha canviat totalment; a altres persones potser no. Lògicament no m’han regalat res. Aquí o baralles i lluites dia a dia o te’n vas a la merda i l’hòstia és criminal».

«És un programa. Has de suar i deixar-t’hi les pilotes, però no s’assembla gens al dia a dia d’una cuina, que és molt més dur. Allà si surt malament no passa res, però si en un restaurant dones un mal servei, ja l’has fet grossa. Perds un client, un problema en la vida real. La tensió que es viu en una cuina de veritat és infinitament superior a la que hi ha a ‘Masterchef’», diu el toledà.

D’altra banda, Carlos Maldonado també assegura que aniria encantat a jutjar els concursants, però descarta tornar a participar-hi, per exemple, en una edició VIP: «No soc ‘celebrity’. No soc conegut per poder sortir a la tele. Surto com a cuiner. Però perquè vaig guanyar un programa de cuina i ho puc demostrar sota el meu refugi, que és el meu restaurant»