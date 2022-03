L'any 1999 i de la mà del creador dels Simpson, Matt Groening, va néixer una de les sèries d'animació més aclamades de tots els temps. 'Futurama' va ser immediatament tota una revolució televisiva, gràcies al seu humor àcid i a aquesta paròdia de l'any 3000 vist a través d'un personatge del món actual, amb constants picades d'ullet i referències socials.

Aquest avanç de mil anys en el temps mostra una societat amb gran part dels defectes heretats de l'actual, algunes característiques accentuades i una clara evolució tecnològica, moltes vegades plasmada més en les aparences que en la mentalitat dels habitants.

El jove repartidor de pizza Philip J. Fry es veu obligat a adaptar-se a una realitat molt diferent de la seva, és emprat pel seu parent viu més pròxim (el seu ancià tátaranebot Hubert J. Farnsworth) i malgrat el seu continu rol d'entendridor perdedor, acaba beneficiant-se en moltes ocasions dels avanços que el progrés va deixar durant el mil·lenni que va passar criogenitzat.

Entre aquests avanços se'n observen alguns que, sent completament ciència-ficció en el moment en el qual van aparèixer a l'univers creat per Groening, en tot just un parell de dècades ja han tingut reflex similar en la vida real. Repassem els principals invents que, lluny de necessitar mil anys per a transformar-se en tangibles, han estat en certa manera desenvolupats sense ser necessària l'espera fins a l'any 3000 per a veure'ls.

Ulleres de realitat virtual

Potser són l'exemple més clar d'alguna cosa que va aparèixer en 'Futurama' quan encara era impensable i en molt poc temps ha aparegut amb una certa quotidianitat en el món real. En un dels episodis, diversos personatges empraven una espècie de casc per a entrar en la realitat virtual, encarnant el seu propi personatge digital en un joc immersiu.

Des de les fallides Google Glass de la companyia de Mountain View, fins a les Oculus Rift que Facebook pretén convertir en una porta d'accés al metavers, nombrosos han estat els intents empresarials per popularitzar aquest tipus d'ulleres de realitat virtual. En qualsevol cas, la tecnologia ja ha estat més que desenvolupada, i sembla qüestió de temps que la seva utilització estigui a l'abast de qualsevol.

'Robostrippers'

La indústria del consum sexual ha evolucionat notablement en els últims anys lligada a la popularització de les noves tecnologies. Si a la sèrie, el robot Bender era un habitual dels locals d'oci nocturn en els quals ballaven unes altres androides de manera suggerent, el 2012 es va revelar el desenvolupament dels primers prototips de robots strippers.

Una mica més tard, el 2018, una mostra d'aquests va aparèixer de la mà de l'artista Giles Walker en la fira CES, un dels esdeveniments tecnològics més rellevants del planeta.

Desplaçaments via 'Hypertub'

A la sèrie podia veure's com sobre les ciutats existia una complexa infraestructura de tubs a través dels quals la gent podia desplaçar-se a elevadíssimes velocitats. La realitat ràpidament va superar a la ficció, amb el desenvolupament del Hyperloop per part de Elon Musk.

Les primeres aplicacions en el món real d'aquestes càpsules supersòniques no van ser especialment encertades, amb un model inicial que unia Los Angeles i San Francisco que no va aconseguir estalviar excessiu temps als usuaris. No obstant això, Musk no es va rendir i continua tractant de fer viable aquesta opció, inclòs un centre de desenvolupament (cert és, amb escassos resultats ara com ara) a Andalusia.

L'oloroscopi

Una cosa tan senzilla i tan complex alhora com un telescopi d'olors, va aparèixer a la sèrie des de finals del segle XX i el món de la ciència no va trigar a veure-hi aplicacions a la realitat.

El 2012 es va presentar el Nasal Ranger, un complex artefacte que permetia percebre olors de distància, potenciant així un dels sentits menys utilitzats per l'ésser humà.

El desenvolupament pretén ser útil en aspectes com la vigilància del medi ambient, sent capaç de detectar riscos i perills amb molta anticipació, ajudant a posar-los solució a temps.

Les cabines de suïcidi

Un assumpte espinós i moltes vegades tabú a la nostra societat, apareix reflectit des del primer capítol de la sèrie, quan Fry i Bender s'introdueixen en una de les cabines 'Stop and Drop' disponibles pel mòdic preu d'un quart de dòlar. Tots dos tracten de compartir una mort instantània (Fry per error, en confondre-la amb una cabina telefònica), però per a disgust del robot descobreixen l'opció de revertir el procés.

En el món real, malgrat les implicacions ètiques d'aquesta qüestió, la idea d'una cabina de suïcidi ha estat ja desenvolupada (encara que òbviament, no utilitzada), arribant a perfeccionar-se fins al cas del dispositiu Sarco, ideat pel físic Philip Nitschke el 2017, que promet una mort dolça, en una postura còmoda, un ambient agradable, i nul sofriment a causa de l'asfíxia per inhalació de nitrogen. Les crítiques a aquest desenvolupament, a causa de les evidents consideracions morals, han estat importants, impedint la seva comercialització i utilització. Però si la ciència ja ha arribat a aquest punt, no seria descartable que algun dia es pugui arribar a generalitzar.