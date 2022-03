Alberto i Laura Caballero, creadors de la reeixida sèrie de Telecinco La que se avecina, ja preparen el seu primer projecte fora de Mediaset. Concretament, els germans Caballero estan preparant una comèdia per a Netflix, tal com han confirmat en una entrevista a El País. La sèrie, que porta per títol Machos Alfa, tindrà un total de 10 capítols amb una durada aproximada de 30 minuts per episodi. La trama explica la història de quatre amics a la quarantena que han de fer front als canvis d’una societat cada vegada més igualitària, amb la pèrdua de privilegis que això suposa per a ells. Els creadors asseguren que aquesta idea va sorgir durant el confinament.