La guerra a Ucraïna ens continua deixant imatges bastant impactants. Una de les últimes ha vingut de Volodímir Ostaptxuk, un dels tres presentadors <strong>d’Eurovisió 2017</strong>, que ha pujat una fotografia armat i uniformat després d’unir-se a les Forces Armades ucraïneses per defensar el seu país de la invasió de la Rússia de Putin.

No és l’única publicació que Ostaptxuk ha pujat al llarg dels últims dies exercint la seva nova i imprevista tasca. El comunicador ucraïnès també ha pujat diverses publicacions en què ha mostrat més de prop la situació que està vivint el seu país en aquests moments, demanant fins i tot l’exclusió àrea d’Ucraïna i l’expulsió de la Rússia de les Nacions Unides.

«Sé que la gent de Rússia em llegeix i em segueix. Sàpiguen que els seus soldats, el seu exèrcit i el seu emperador nan han entrat a casa nostra. Avui a les 5 AM he sentit explosions al centre de la meva natal Kíev. He vist el pànic als ulls de la gent. Llàgrimes de la meva dona i sirenes de camions de bombers. Però llavors he vist que som una nació majúscula. Estem a punt per morir per la nostra terra i llibertat. Mostrem al món que som un gran país. Llegiu això, russos. Perquè és una invasió, i el teu crim. Guarda silenci. Dona gràcies a un terrorista al Kremlin. Realment vull que mai perdonis això. [...] Som forts, el món sencer ens observa amb admiració. Som forts perquè ho roseguem tot. Guanyarem perquè la veritat està amb nosaltres. Tot serà Ucraïna», va afirmar el comunicador el dia en què va començar la invasió de l’Exèrcit de Putin.

Aquesta imatge es fa viral només diversos dies després que Jamala reaparegués en la preselecció eurovisiva de la televisió alemanya. Després de refugiar-se amb els seus fills a Romania, l’artista va fer en aquesta gala una emotiva actuació en què va interpretar ‘1944’, la la cançó amb què va aconseguir la victòria al Festival d’Eurovisió del 2016.

Precisament, la peça amb què va vèncer a Eurovisió parla també d’un tema relacionat amb el conflicte bèl·lic, concretament, la deportació de tàrtars de Crimea, que va tenir lloc en la dècada dels 40 per l’antiga URSS de Stalin.