LaSexta va presentar ahir als mitjans Encuentros inesperados, el nou programa que suposa el retorn de Mamen Mendizábal des que sortís del magazín de tardes Más vale tarde. La cadena torna a confiar en la presentadora per a un nou format en què parelles de famosos molt dispars entre si es reuneixen sense saber-ho. El programa, que s’estrena demà al prime time de la cadena del grup Atresmedia, arrencarà amb les trobades d’Alberto San Juan, Oriol Junqueras, Ana Iris Simón i Mario Vaquerizo. «Molts dels convidats no han coincidit mai a la vida real. S’hi estan coneixent i arriben a un gran nivell d’intimitat al voltant d’una taula», va comentar Carmen Ferreiro, directora d’entreteniment d’Atresmedia, en la trobada amb els mitjans.

Entre els diferents perfils que han buscat per a les primeres deu entregues hi ha Mónica Carrillo, Santiago Cañizares, Esperanza Aguirre, Marc Giró, Carolina Iglesias, Maikel Delacalle, Manuela Carmena, José Bono i Mala Rodríguez. «Serà una manera distesa de tractar temes que ens preocupen a tots», va expressar Ferreiro. La directora creu que el programa ja ha aconseguit una fita: «Que el títol faci honor a allò que podrem veure».

«S’havia de fer alguna cosa nova. Sembla que a la televisió tot està inventat, però jo crec que no. Que hi ha maneres diferents de generar diàleg, fins i tot de generar debat i discussió», va assegurar, per la seva banda, la presentadora del format, Mamen Mendizabal, que va avançar també que Encuentros inesperadors servirà per parlar «dels canvis que s’estan produint a la societat».

«El nostre repte és abordar temes, que en principi podrien ser saberuts i seriosos, amb profunditat i humor», va explicar la periodista sobre aquest format de la productora de Salvados i Lo de Évole que té «l’ADN de laSexta» . «El programa demostra que pots coincidir amb gent que no coneixes en una sobretaula i arribar a un nivell d’intimitat, o fins i tot de profunditat, amb els teus amics de tota la vida, amb qui et sents més jutjat» va afegir.