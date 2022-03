‘Heridas’ serà una de les pròximes grans estrenes de ficció d’Atresplayer Premium. La plataforma de pagament d’Atresmedia llançarà «ben aviat» la seva nova sèrie, basada en la japonesa ‘Mother’ i en el remake turc posterior (‘Madre’), que va tenir un gran èxit a Antena 3 i a nivell internacional, també.

El repartiment de la sèrie està encapçalat per Adriana Ugarte, Cosette Silguero i María León, que interpreten les protagonistes de la història. Al seu costat, completen l’elenc Javier Collado, Elisabet Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, Xoán Fórneas i Iván Marcos, entre d’altres.

‘Heridas’, que compta amb 13 capítols de 50 minuts de durada, és un drama intens que aborda el tema de l’abandonament infantil i la recerca de la identitat a través de les vivències presents i passades dels dos protagonistes. Les gravacions es van dur a terme en localitzacions espectaculars, tant exteriors com interiors, de Cadis, Tarifa, Cabo de Gata, Madrid, Guadalajara i Toledo.

Així és ‘Heridas’

Manuela és una jove que viu sola en una cabana on estudia els aiguamolls andalusos. Als 28 anys, la seva vida gira entorn de les aus, les que viuen allà i les que estan de passada com ella.

A pocs quilòmetres viu Alba, una nena de set anys que mai té qui li faci l’esmorzar. La seva mare, Yolanda, treballa de nit com a ‘pole dancer’ i dorm de dia. El nòvio, Lucho, no està per la feina de cuidar una nena que no és seva. La casa és un desordre d’objectes i horaris. Alba, com pot, va a l’escola, moltes vegades sense res a l’estómac.

El dia en què Manuela troba la petita Alba, començaran un viatge que obligarà Manuela a enfrontar-se als dimonis del seu passat i a qüestionar-se els pilars de la seva vida.

Montse García, Sonia Martínez i Eduardo Galdo són els productors executius d’’Heridas’, produïda per Buendía Estudios i dirigida per Tito López Amado i Juanma Pachón. Lucía Alonso-Allende és coproductora executiva. Pepe Ripoll i Xavi Guallar són els directors de producció, mentre que Juan León és l’encarregat del càsting.

L’equip de guionistes està format per Eduardo Galdo, Lele Portas, Marco T. Socorro, Joana Ortueta, Humberto Ortega i Natalia García-Prieto. Al capdavant de la direcció de fotografia hi ha Johnny Yebra i Juan Molina. El director d’art és Jorge de Soto. Bubi Escobar és la cap de vestuario i de la música s’encarrega Pablo Cervantes.