La invasió russa d’Ucraïna ha donat a conèixer al món sencer la figura de Volodímir Zelenski. El president ucraïnès ha estat assenyalat com a heroi de la resistència contra l’ofensiva de Putin, amb els seus habituals missatges a través de les xarxes socials i els vídeos en els quals se’l pot veure disposat a defensar Kíev, la capital, fins al final, animant la ciutadania a resistir i condemnant les atrocitats comeses pels avions de combat russos arreu del país. Zelenski, que va arribar al poder el 2019 després d’imposar-se amb més del 70% dels vots al candidat prorús, es va donar a conèixer anys abans al seu país protagonitzant diverses sèries, entre les quals "Servidor del poble", que va arrasar en audiències.

Servint-se de nombroses ironies, sàtires i bromes Zelenski interpretava en aquesta ficció a Vasyl Petrovych Holoborodko, un professor d’història d’institut que després de ser gravat d’amagat per un alumne mentre pronuncia un encès discurs contra la corrupció dels polítics, en un vídeo que es torna viral, acaba liderant una mobilització ciutadana que li demana que es presenti a les eleccions presidencials del país. Com no podria ser d’altra manera, Vasyl decideix presentar-se i acaba sent elegit president, fent realitat el somni d’honestedat i proximitat que els ciutadans demandaven. La producció, de la qual va néixer el nom del partit de Zelenski traslladant la ficció a la vida real, va tenir quatre temporades, emeses entre 2015 i 2019 pel canal ucraïnès 1+1, i avui dia es troba disponible a la plataforma Netflix, encara que només en alguns països.

La invasió russa d’Ucraïna ha despertat un gran interès arreu del món per adquirir-ne els drets, avui gestionats per l’empresa sueca Eccho Rights. «Hem signat uns quinze acords i n’estem negociant vint més. Estem desbordats. Arriben peticions de tot el món per emetre-la», ha explicat a l’agència AFP Nicola Soderlund, cofundador d’aquesta companyia radicada a Estocolm. I és que són molts els qui veuen una clara connexió entre el personatge de Vasyl i el de l’actor que l’interpreta. A Espanya la sèrie ja es va poder veure la passada tardor en el marc del Serializados Fest de Madrid i Barcelona tot i que per ara no hi ha notícies sobre si podria emetre’s en alguna cadena o plataforma.