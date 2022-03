Igual que els seus zombis, l’univers de The Walking Dead no sembla estar disposat a morir mai. Tot i que la sèrie original arribarà al seu final aquest any amb l’emissió dels últims capítols de la temporada 11, la història postapocalíptica continuarà amb un nou spin-off: Isle of the Dead. Una nova sèrie derivada que ja ha anunciat AMC Networks, distribuïdora principal de la saga. La trama es desenvoluparà a Manhattan, Nova York, on els espectadors podran retrobar-se amb els personatges de Negan, interpretat per Jefrey Dean Morgan, i Maggie, a qui dóna vida Lauren Cohan. Els protagonistes es van conèixer a la setena temporada d’una manera poc habitual.

Tots dos actors seran a més els productors executius de la sèrie, i treballaran mà a mà amb Eli Jorne, la guionista i productora. «Estic encantat que el viatge de Negan i Maggie continuï», afirma Morgan, segons un comunicat d’AMC Networks. Isle of the dead es convertirà en el cinquè spin-off de la sèrie basada en els còmics originals de Robert Kirkman i el dibuixant Tony Moore, després de la reeixida Fear of the Walking Dead, la ja cancel·lada World Beyond i les pendents Tales of The Walking Dead i una sèrie, encara sense títol, sobre Daryl i Carol.