El que fa Pablo Díaz és difícil d'explicar. El jove canari es va convertir en una de les persones més famoses de l'Estat després de guanyar el pot més alt de la història de "Pasapalabra". Ara ha aconseguit un rècord del món. Això sí, ha estat en un videojoc. Més concretament en el "Super Mario run". Ho ha aconseguit a través del mòbil, amb un temps de 17 minuts i 58 segons.

L'èxit de Pablo Díaz no ha estat només a obtenir el millor temps mundial en aquest videojoc. Encara hi ha més: ha estat l'únic que ha aconseguit baixar dels 18 minuts. Un doble èxit per al violinista i guanyador del pot de "Pasapalabra" que no para d'acumular èxits.

Otro World Record en el speedrun any% de Super Mario Run... y el primer sub 18!! Last minute barrier broken 😊 pic.twitter.com/IfMYxz9hPB — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) 6 de noviembre de 2021

L'anunci ha agradat, i molt, als seus seguidors, que han celebrat la fita de Pablo Díaz als comandaments del "Super Mario". "De bojos", "tot el que et proposes ho brodes, fill", deien alguns.

Pablo Díaz va convertir-se en un dels concursants més populars de Pasapalabra. En una entrevista concedida a la web d'Antena 3 el jove que participava en el concurs més important de la televisió i que es va emportar 1,3 milions d'euros va confessar que veia el concurs amb la seva àvia i que per això es va presentar, gairebé en el seu homenatge. Abans d'ell, va haver-hi altres concursants que van triomfar a la televisió com Fran González, l'asturià de Pasapalabra que va ser també un dels protagonistes del pot. De fet, ell també es va acabar portant el premi més alt de la televisió en el seu moment.