Després d'una llarga espera, la sisena i última temporada de 'Peaky Blinders' té, per fi, data d'estrena a Netflix: arribarà el 10 de juny a les petites pantalles dels espanyols. Al seu país d'origen, el Regne Unit, els capítols finals es van començar a emetre el 27 de febrer a la cadena britànica BBC. L'emissió a la Gran Bretanya és setmanal.

«Ho hem brodat. És el final perfecte. És enorme i figura entre els grans desenllaços de les sèries de televisió de llarga durada», ha destacat el director de la sèrie, Anthony Byrne, que ha assegurat que Tommy Shelby, el protagonista interpretat per Cillian Murphy, tindrà un «final feliç».

Els fitxatges

Aquesta temporada final comptarà amb el fitxatge de Stephen Graham, a més de la tornada de Tom Hardy i Anna Taylor-Joy, que ja van aparèixer en anteriors entregues. Qui no hi serà és Helen McCrory, la recordada tieta Polly, ja que no va poder gravar cap escena abans de la seva mort, l'abril de l'any passat. Malgrat que la sèrie s'acomiadarà amb aquesta sisena temporada, l'univers de 'Peaky Blinders' continuarà amb una pel·lícula que es començarà a rodar el 2023, a més de la versió de dansa que Steven Knight prepara per al teatre i que s'estrenarà a finals d'aquest any. El creador també ha confirmat que treballa en diversos 'spin-off'.