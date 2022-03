En l'actualitat, totes les sèries que ens ve de gust veure estan generalment a les plataformes de streaming. Si volem actualitzar-nos amb les novetats que es troben en el catàleg és impossible perquè hauríem de tenir totes les plataformes contractades. Això comporta una gran inversió de diners que ens plantegem a l'hora de triar quin documental, reportatge o sèrie seguir. Existeixen maneres d'estalviar diners que no requereixen molt de sacrifici per poder veure totes les nostres sèries preferides. Les regles del joc han canviat, per tant, també el consum d'aquests continguts, sobretot arran de l'impacte per la pandèmia que ha generat més demanda. Afortunadament, hi ha altres maneres de poder solucionar les nostres demandes i així estalviar diners. Vols veure totes les teves sèries favorites, però cadascuna d'elles està en una plataforma diferent? No et preocupis, t'ensenyem quatre trucs perquè la factura no sigui desorbitada a fi de mes.

Planifica el que vols veure: Aprèn a administrar el temps que dediques a veure la sèrie perquè com existeix l'opció de donar-se de baixa o alta les subscripcions es poden canviar en el moment que estimem oportú. Entre temporada i temporada d'alguna sèrie, es pot donar de baixa el servei per no gastar i tornar-lo a contractar quan estigui disponible l'episodi que esperàvem. Moltes sèries duren gairebé un any o es demoren més de l'esperat per la producció que tenen. Com a conseqüència pots prendre't aquest temps lliure i donar-te de baixa. En comptes de subscriure't a diversos serveis simultàniament, pots triar només un i posar-te al dia amb tots els teus continguts preferits. Proves gratuïtes: El bo que tenen les plataformes de streaming d'avui dia és que ens donen un temps limitat per poder veure els continguts que ofereixen i així decantar-nos pels uns o els altres. Aquesta oportunitat és bona per aprofitar aquest temps i veure alguna pel·lícula, un documental o una sèrie que ens agradi abans que se'ns desactivi. Compartir comptes amb la família o els amics: Si volem dividir despeses i estalviar diners compartir els comptes amb la família o els amics és una bona opció, ja que les plataformes ofereixen més dispositius dels que en veritat s'utilitzen. Pots contractar el pla familiar per tenir més dispositius connectats i d'aquesta manera ser diverses persones i gaudir sense maldecaps pagant menys. Adherir-se a les ofertes de les companyies telefòniques: Potser és la preferència més coneguda. Diverses empreses telefòniques ofereixen als seus clients (o abans de ser-ho) un paquet especial en el qual s'incloguin aquests serveis de streaming. Podem tenir Netflix, HBO o Disney+ o diversos simultàniament al mateix temps que tenim la línia telefònica, internet i les tarifes del mòbil. Una opció econòmica si el que busquem és tenir el repertori més gran de plataformes de streaming perquè no se'ns coli res. Planteja't totes aquestes opcions i estudia quina s'adapta a tu perquè estiguis al corrent de totes les novetats que van sortint cada setmana i gaudir de tot el repertori que t'ofereixen les plataformes de streaming.