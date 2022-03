Martiño Rivas i María de Nati seran els protagonistes d'una sèrie sobre la vida de l'estrella de la indústria del porno Nacho Vidal, un projecte de Starzplay que ja ha començat el seu rodatge, segons ha confirmat la plataforma aquest dilluns en un comunicat. 'Nacho, una industria XXX-L' és el títol provisional de la sèrie que tractarà sobre el naixement de la indústria del cinema per adults a Espanya, prenent com a inspiració la vida del rei mundial del porno. Produïda per Bambú Producciones amb la producció associada de La Claqueta, la sèrie estarà disponible a través de Starzplay a Espanya i Llatinoamèrica, convertint-se en la segona sèrie original que la plataforma nord-americana produirà al nostre país, segons informa Efe.

Els actors Martiño Rivas ('Las chicas del cable') interpretarà el paper de Nacho Vidal, i María de Nati ('El buen patrón') encarnarà a Sara Bernat, que amb 18 anys va començar la seva relació amb l'actor. Tots dos van debutar junts en el món del porno a la mítica Sala Bagdad de Barcelona, encara que al principi ella era la que actuava i ell només l'acompanyava. El model i actor Andrés Velencoso ('Élite') també s'incorporarà al repartiment i donarà vida a Toni Roca, el noi d'or del porno fins que va arribar Vidal. La producció narrarà «la història dramàtica i alhora còmica» de persones reals darrere de la indústria del porno, que genera més de 500 milions d'euros a l'any a Espanya, la seva humanitat i les hilarants vides que porten. La sèrie demostrarà, a més, que el talent de Vidal «va molt més enllà dels seus més que famosos 25 centímetres», ja que és un personatge que «va canviar les regles del joc en els anys 90 quan es va convertir en una superestrella internacional». «Aquí comença la seva història, quan descobreix l'alacantí que ha nascut amb un do que podia utilitzar per valer-se per si mateix», ha destacat Starzplay en el comunicat.