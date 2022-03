TVE té en marxa un nou projecte per a la seva graella diària. La televisió pública ha anunciat aquest dimarts que treballa junt amb Gestmusic (’Operación triunfo’) en l’adaptació del concurs ‘Te ha tocado’, un format francès que combina «atzar i coneixement».

Aquest nou espai comptarà amb tres concursants en cada una de les entregues, molts premis i un pot final, segons avança la Corporació en una nota de premsa. El programa acaba d’obrir el càsting per trobar els futurs participants.

La mecànica de ‘Te ha tocado’

Els concursants de ‘Te ha tocado’ s’enfrontaran cada dia a duels entre ells. Seran seleccionats a l’atzar, a través d’un bombo on cada bola representa un concursant. Respondran preguntes de cultura general –música, història, geografia o cine– que posaran a prova els seus coneixements i ajudaran a aprendre una cosa nova en cada programa.

El concursant que contesti correctament més preguntes podrà jugar al ‘Billar japonès’, una plataforma amb diferents opcions de regals i diners. Tots els premis que aconsegueixin s’aniran acumulant mentre duri la seva estada en el concurs. A més, continuarà competint en el següent duel contra un altre dels concursants de la grada, que baixarà després d’un nou sorteig.

Després de diversos duels, l’últim jugador vencedor tindrà l’oportunitat de guanyar el pot a la ‘Súper final’. Un pot que començarà amb una quantitat de 1.000€ el primer dia i que augmentarà 500€ en cada programa.

L’única manera d’anar-se’n amb tots els premis acumulats és guanyant aquest pot. Per a això, haurà de llançar una bola al ‘Billar japonès’ i ficar-la al forat. Si ho aconsegueix s’emporta el pot i els premis acumulats. Si no, torna a la grada com a concursant amb tots els seus premis a l’espera d’una nova oportunitat.