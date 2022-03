Marina Ovsiannikova, periodista del canal de televisió rus Channel One, va interrompre aquest dilluns l’emissió de l’informatiu per protestar en ple directe contra la guerra a Ucraïna. «No a la guerra. No creguis la propaganda, t’estan mentint», podia llegir-se al cartell que portava a les mans. Tot i que només va aparèixer en pantalla durant uns breus instants, van ser suficients perquè el missatge arribés als espectadors.

«¡Parin la guerra! ¡No a la guerra!», exclamava la periodista mentre apareixia per darrere de la presentadora de l’informatiu. Una escena que ha emès aquest matí el programa ‘Al rojo vivo’ de La Sexta, en què Antonio García Ferreras ha destacat «el valor» d’Ovsiannikova: «Ella sap i sabia què passaria si feia això [...] s’hi jugava la presó, alguns creuen que fins i tot la vida».

Apparently, a woman just ran onto the stage during a Russian state television news broadcast with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/nn5XWsh4Wn — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 14 de marzo de 2022

Abans de la irrupció davant les càmeres i de la posterior detenció, l’editora va gravar un vídeo per explicar els motius per què havia decidit actuar d’aquesta manera: «El meu pare és ucraïnès, la meva mare és russa i mai s’han vist com a enemics. Durant els últims anys que he treballat a Channel One he difós la propaganda del Kremlin i n’estic molt avergonyida».

«Vam callar el 2014, quan va començar tot. Les pròximes deu generacions no podran esborrar la vergonya d’aquesta guerra fratricida. Depèn de nosaltres, els russos, aturar aquesta bogeria. Sortiu a protestar, no tingueu por. No ens poden posar a tots a la presó», va finalitzar Ovsiannikova en la gravació.

El programa matinal de La Sexta ha apuntat que fonts del Kremlin afirmen «que aquesta acció és ‘fanatisme’ i han lloat el canal per la qualitat i objectivitat». Com que la periodista va estar en parador desconegut durant diverses hores, l’oficina de Drets Humans de l’ONU va dir a les autoritats russes «que s’assegurin que aquesta dona no pateixi cap represàlia per exercir el seu dret a la llibertat d’expressió».