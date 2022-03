El compte enrere per a l’estrena de ‘Cinco tenedores’ segueix el seu curs. Movistar Plus+ ha presentat aquest dimecres passat el nou programa original presentat per Miki Nadal i Juanma Castaño. L’acte s’ha celebrat al Food Hall de Galería Canalejas, el nou place to eat únic al cor de Madrid i que compta amb 13 restaurants, entre els quals el mercat gastronòmic MAD Gurmets.

Juan Andrés García Ropero, Bropi, ha destacat que ‘Cinco tenedores’ continua l’aposta de Movistar Plus+ per nous formats de comèdia i entreteniment i ha recalcat que «aquest projecte havia de venir de la mà de Shine Iberia». Macarena Rey ha destacat aquest nou projecte a Movistar Plus+ amb «un gènere amb el qual ens sentim molt a gust i dues persones (Juanma i Miki) que han demostrat la seva vàlua i els seus amors i odis en un programa com aquest. El desempat ha arribat a ‘Cinco tenedores’».

Juanma Castaño ha parlat sobre la dificultat de fer aquest format de cuines i entrevistes: «Amb aquest format m’he adonat que és molt difícil cuinar i fer una entrevista alhora, però ha sortit bé. El resultat és molt interessant. M’ho he passat molt bé i treballar amb el Miki és un plaer». Per la seva banda, Miki Nadal ha reconegut que ha disfrutat molt fent el programa i compartir plató amb el Juanma: «L’entrevista és un gènere que mai he fet i amb el Juanma he après molt, és un dels millors entrevistadors de la professió. Jo he après a fer entrevistes al seu costat i ell està aprenent bastant a cuinar al meu costat», ha conclòs Miki entre bromes.

A ‘Cinco tenedores’, Nadal i Castaño formaran equip amb un famós i il·lustre ajudant i les dues parelles hauran de competir per veure qui realitza el millor plat. Durant el cuinat conversaran, riuran, discutiran i descobriran les seves facetes més desconegudes. Tots dos equips hauran de mirar-s’hi per conquistar el paladar d’una altra celebritat que prèviament haurà escollit un ingredient que no podrà faltar al plat final.

Després d’una jornada entre fogons, els amfitrions, els seus ajudants i el convidat s’asseuran a disfrutar d’una vetllada que transcorrerà entre rialles, confidències i crítiques als plats, i en la qual s’elegirà la parella guanyadora de la nit, perquè aquí no val l’empat i només en pot guanyar un.

En el primer programa del 27 de març, veurem com se’n surten el còmic Leo Harlem i l’atleta i bronze olímpic, Ana Peleteiro entre fogons. E Leo formarà equip amb el Miki i l’Ana amb el Juanma, i hauran de cuinar per al periodista Carlos Herrera.

En les pròximes entregues, Carmina Barrios, José Mercé, Paz Padilla, Ángel Martín, Cayetana Guillén Cuervo, Chanel Terrero, Patricia Conde, Ángel Llàcer, Manolo Lama i Florentino Fernández seran qui es posi els davantals, mentre Pepe Rodríguez, Daniel Guzmán, Rossy de Palma, José Antonio Camacho i Mercedes Milá seran els convidats i jutges de les vetllades.