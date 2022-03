La plataforma d'streaming de sèries i pel·lícules, Netflix, ha publicat avui el tràiler de la sèrie "Els hereus de la terra", que s'estrenarà mundialment el pròxim 15 d'abril. La producció està basada en la novel·la d'Ildefonso Falcones. Justament la continuació de "La catedral del mar".

La gravació de l'adaptació del bestseller d'Ildefonso Falcones va començar l'any passat i va tenir lloc a diverses localitats de les comarques gironines. El primer escenari on es va rodar va ser al castell d'Hostalric. Després, la gravació va tenir lloc a la capital i entre les localitzacions escollides per l'equip hi ha els Banys Àrabs, l'interior de la Catedral i la plaça dels Jurats. La plaça porxada de Monells també va ser un dels escenaris, igual que la població alt-empordanesa de Vilabertran.

La sèrie és una coproducció de Diagonal TV, Netflix, Televisió de Catalunya i Atresmedia ambientada a la Barcelona de la baixa edat mitjana, el 1387. A més de les terres gironines, on la productora buscava fins a 500 figurants, també es va rodar a Barcelona i diversos escenaris de Tarragona.

Dirigida per Jordi Frades, la sèrie compta amb actors com Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Michelle Jenner, Maria Rodríguez o Pere Arquillué al repartiment. També hi apareixeran Manel Sans, Mercedes León, Bruna Cusí i Natalia Sánchez, entre altres intèrprets.

Narrarà en vuit capítols de 50 minuts la història d'Hugo Llor, un noi de dotze anys que passa la major part del temps al carrer somiant convertir-se en constructor de vaixells. La vida d'Hugo no serà fàcil, però comptarà amb el suport i la protecció d'un ancià molt respectat, Arnau Estanyol.