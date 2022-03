Netflix incorporarà al llarg del 2022 setanta sèries i pel·lícules internacionals al seu catàleg que estaran subtitulades o traduïdes (en el cas de les infantils o familiars) al català, al gallec i a l’eusquera, una mesura que sufragarà la mateixa plataforma, segons van confirmar ahir fonts de l’empresa a l’agència Efe. Títols ja presents, com Emily in Paris, i altres pròximes estrenes, com The mother, Garra, Sandman i Pinotxo, de Guillermo del Toro, estaran entre els escollits, un conjunt que s’anirà ampliant de manera constant en el futur.

No es publicaran tots alhora, van puntualitzar les fonts, sinó a mesura que estiguin disponibles en el servei, de manera que la selecció d’aquest any es podrà veure de manera completa a finals del 2022 permanentment (són produccions per a Netflix) i a 190 països. Les obres que s’afegiran al llarg del 2022 representen un total d’unes 600 hores de pel·lícules i sèries internacionals subtitulades, i unes 60 hores de contingut per al públic infantil i familiar doblades a les tres llengües. L’anunci es produeix en plena tramitació parlamentària de la Llei Audiovisual, que estén a les plataformes l’obligació que ja tenien les televisions tradicionals d’unes quotes mínimes d’obra europea, incloent-hi uns percentatges en llengua oficial i cooficials de l’Estat, un requisit que no queda clar si afecta les companyies amb seu fora d’Espanya.