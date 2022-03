Un paso adelante ja té dos fitxatges per a la seva tornada. La mítica sèrie musical dels 2000 torna amb el nom d’UPA Next però recuperant les trames i els personatges de la seva predecessora. Beatriz Luengo, una de les protagonistes de la sèrie original, també serà en els nous episodis que es veuran a Atresplayer. L’actriu s’uneix a la sèrie reprenent el seu paper de la Lola i unint-se així a Miguel Ángel Muñoz, que tornarà a posar-se en la pell de Rober. La nova sèrie actualitzarà el que va passar a Un paso adelante i reobrirà les portes de l’escola Carmen Arranz amb nous alumnes. Per a això s’està portant a terme un llarg procés de càsting amb el qual seleccionar nous talents joves protagonistes.