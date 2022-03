Rosalía va tornar aquest dijous al plató de ‘El hormiguero’ per presentar ‘Motomami’, el seu nou disc. A més de parlar d’altres temes, l’artista va parlar de com compon les lletres després que Nuria Roca i Pablo Motos, que va connectar a través de videotrucada, li preguntessin: «Depèn de la cançó».

«Hi ha cançons de les quals tinc començades unes línies al mòbil i després les continuo. N’hi ha altres amb paper i em poso a l’estudi a dedicar-hi hores. Les millors jo crec que em surten ajaguda al llit», va afirmar l’artista en la seva resposta.

Instants després, Nuria Roca també va preguntar a Rosalía quin és el moment en què s’adona que una cançó està acabada: «Quan no estic neuròtica perduda. Quan la puc escoltar i ja, perquè sinó sempre estic prenent notes, dient ‘cal fer aquest ajust’».

«No tinc la resposta. Clarament, és una música amb molta màgia. Et fa moure, que t’alegra i que et fa donar molt ‘feeling’. És una música molt especial, que ja té anys, com a gènere. A mi m’encanta. Jo sempre el reggaeton. Sempre el cantava i el ballava amb les meves cosines a la fira les actuacions de Don Omar o Lorna», va respondre l’artista quan la presentadora li va preguntar el secret de per què el reggaeton agrada tanta gent.