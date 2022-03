La segona temporada de 'Los Bridgerton' ja és aquí, i els seguidors d'aquesta coneguda sèrie romàntica ja poden gaudir-la a partir del 25 de març a Netflix. La història de la temporada 2 estarà basada en 'El vizconde que me amó', el segon de llibre de la famosa saga de Julia Quinn. A diferència de la primera temporada en què Daphne (Phoebe Dynevor) i Simon (Regé-Jean Page) van ser els absoluts protagonistes de la trama, l'argument dels nous capítols girarà al voltant de la vida amorosa del germà gran de la família, el vescomte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), que desitja trobar una dona en la nova època de festejos.

En aquesta nova temporada, Anthony Bridgerton buscarà conquerir la jove Edwina Sharma (Charithra Chandran), una de les noies nouvingudes als balls de l'alta societat de Londres. No obstant això, aquesta no serà una missió senzilla per al vescomte, ja que la germana gran de la jove, Kate (Simone Ashley), no confiarà en les intencions d'Anthony. Enmig de disputes amoroses i música de tensió, l'avançament deixa entreveure moltes mirades entre Kate i Anthony que faran enredar encara més la trama.

Torna la majoria del repartiment

Respecte a la resta dels personatges, l'avançament ensenya que Penélope (Nicola Coughlan) continuarà revelant els secrets de l'alta societat escrivint com a 'lady' Whistledown i que la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) continuarà sent la cap de l'elit londinenca. A més, Daphne (Phoebe Dynevor), Colin (Luke Newton) i la resta de la família Bridgerton tornaran a ser presents a la nova entrega. La baixa més destacada serà la de Simon, duc de Hastings, que no apareixerà a la segona temporada després d'haver sigut el protagonista de la primera.

Les expectatives per a la nova estrena de Netflix són molt altes. La primera temporada de la sèrie va suposar un èxit rotund d'audiències, i va trencar el rècord de més visualitzacions després de les primeres quatre setmanes d'emissió. Segons dades facilitades per la mateixa plataforma, al cap d'un mes d'estrenar-se ja havia sigut vista en 82 milions de llars de tot el món. L'aposta de la productora per 'Los Bridgerton' és ferma i la continuïtat de la sèrie està assegurada per contracte fins al 2028.