‘Los Bridgerton’, la sèrie creada per la factoria de Shonda Rhimes, torna aquest divendres 25 de març a Netflix amb una segona temporada que compta amb nous protagonistes. La dolça Daphe (Phoebe Dynevor) i el sensual duc de Hastings (Regé-Jean Page) cediran el testimoni al primogènit del clan, Anthony (<strong>Jonathan Bailey</strong>), i a una nouvinguda, Kate Sharma (<strong>Simone Ashley</strong>). No obstant, altres dels germans de la família continuaran tenint un important pes en la trama, com és el cas de la més rebel del grup, Eloise Bridgerton, interpretada per l’actriu Claudia Jessie.

Intel·ligent i sense pèls a la llengua, sembla que a la germana d’Anthony i Daphne està a punt d’arribar-li el seu moment. Sobretot, perquè és l’hora del seu debut en l’alta societat londinenca de principis del segle XIX, una cosa que havia aconseguit retardar un any perquè a ella, més que entusiasmar-li, la seva posada de llarg l’aclapara. La inseparable amiga de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) no té al cap seguir els plans dissenyats la seva mare per a ella, ja que vol «una cosa diferent», tal com ha reclamat constantment al llarg de la primera temporada de la sèrie. «Valc més que per als balls i els pretendents... Tot i que no se’m permeti altra cosa», es queixa.

Feminista

Amiga fidel i molt unida als seus germans (sobretot a Benedict, amb qui comparteix converses secretes mentre fumen d’amagat de la resta de la família), ha deixat entreveure les seves reivindicacions feministes, mostrant-se convençuda que una dona pot aspirar a ser una mica més que una mare i dona si ella així ho desitja. «Ser guapa i tenir uns cabells bonics no és un èxit. Ho és anar a la universitat», ha ressaltat.

Intel·ligent i amant de la lectura, el seu somni seria triomfar com a escriptora i seguir els passos de la seva admirada i misteriosa Lady Whistledown, la identitat de la qual va descobrir l’audiència en l’últim episodi. Quan Eloise sàpiga qui s’oculta darrere d’aquest pseudònim, s’emportarà una gran sorpresa, i un bon cabreig.

La jove Bridgerton és, a més, la protagonista de la cinquena entrega de la saga literària de l’escriptora britànica Julia Quinn en qui es basa la sèrie de Netflix. A la novel·la ‘A sir Phillip, con amor’, s’atreveix a abandonar Londres per conèixer l’home de qui s’ha enamorat gràcies a una relació epistolar. Tot i que, tot just conèixer-lo, s’emportarà un bon desengany.

Ansietat

Per a Claudia Jessie, l’actriu de 32 anys que la interpreta, el paper ha suposat un abans i un després en la seva carrera. Filla de pares divorciats amb conflictes econòmics, va patir problemes d’ansietat i atacs de pànic, que va poder controlar gràcies a la pràctica de la meditació segons el budisme nichiren.

Criada en una barcassa durant la seva infància, ara també disfruta del mar i comparteix una casa flotant amb el seu nòvio. Abans de triomfar com a actriu, va fer múltiples treballs per mantenir-se a la superfície, com passejar gossos i fer trucades per a estudis d’investigació de mercat. També té talent per a la música, i toca el piano, canta i compon, com demostra en aquest videoclip.

Abans se l’havia pogut veure com una de les detectives de la quarta temporada de la sèrie ‘Line of duty’ i en altres produccions televisives com ara ‘WPC 56’, ‘Porters’, ‘¡Llama a la comadrona!, ‘Doctor Who’ i ‘Defending the guilty’.