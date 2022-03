A principis de 2019, el canal Cosmo va estrenar la primera temporada d’Ártico, un thriller nòrdic que, amb un pressupost de 6,5 milions d’euros, es va convertir en una de les sèries finlandeses més cares de la història. La ficció comença quan l’agent de policia Nina Kautsalo (Iina Kuustonen) es troba amb una prostituta moribunda en una vella cabanya al mig d’un inhòspit paratge de Lapònia. La investigació fa un gir inesperat quan un virus mortal apareix a la sang de la víctima.

Després de l’èxit internacional aconseguit per la sèrie, aquesta nit a partir de les 22 h la sèrie torna a Cosmo amb la seva segona temporada. La ficció continua apostant per un original i intricat thriller ambientat a l’exòtica Lapònia. I després de gravar en plena pandèmia del coronavirus, es reinventa amb una nova onada de crims executats per una inquietant societat secreta.

Als nous capítols, Nina (Iina Kuustonen), la seva germana Marita (Pihla Viitala) i la seva filla Venla es traslladen a la ciutat de Rovaniemi. La policia vol centrar-se en la família i tenir cura de la seva petita, de necessitats especials. Però un nou assassinat truncarà els seus desitjos. Un gàngster rus apareix assassinat a Hèlsinki. El cas sembla estar relacionat amb els assassinats de prostitutes que Nina va investigar i l’Ordo Paritet. Aquesta societat secreta russa, que es remunta a l’època dels tsars, ha decidit prendre’s la justícia per la mà condemnant a mort els criminals que han escapat de presó per falta de proves. Nina s’unirà a un grup internacional de policia per investigar l’Ordo Paritet. I tornarà a Lapònia amb el seu nou company, el detectiu rus Viktor (Maxim Busel). Les sorpreses se succeiran quan la Nina descobreixi que aquesta investigació està relacionada amb el seu pare.

Ártico ha estat lloada, segons informa el canal en un comunicat, «per la seva capacitat per combinar el thriller, l’acció i el drama; la seva encertada construcció de personatges, les vides personals dels quals es barregen amb les investigacions; i el seu protagonista, la fantàstica Iina Kuustonen». La segona temporada d’Àrtic consta de sis episodis, s’emetran cada dilluns a la mateixa hora al canal de pagament.