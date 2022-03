Entrevías s’ha convertit en poques setmanes en la gran revelació de la temporada a Telecinco. La sèrie protagonitzada per José Coronado encara no ha baixat del 15% de quota ni coneix la derrota després de l’emissió dels set primers episodis, en què s’ha erigit com l’oferta més potent de la cadena en la franja del prime time. Davant d’aquest èxit, el grup Mediaset España ha decidit programar el final de la primera temporada i l’inici de la segona en dues setmanes consecutives. D’aquesta manera, la segona temporada s’estrenarà, segons ha indicat Telecinco, el dimarts 29 de març, tot just una setmana després del final de la primera, demà a la nit.