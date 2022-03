Un policia poc convencional, crims complicats, humor irreverent i la ciutat d’Estrasburg. Aquests són els ingredients de The Wagner Method, una reeixida sèrie policíaca francesa que aquest divendres s’estrena al complet a Cosmo On. Cèsar Wagner (Gil Alma) és un home obsessiu, però de gran cor, que acaba de ser traslladat a la seva ciutat natal, Estrasburg. Amb un historial dubtós, el nou capità de policia intentarà imposar-se dins de la seva brigada amb el suport de la capritxosa i desinhibida forense Élise Beaumont (Olivia Côte). Però Wagner aviat es farà notar no només pels seus mètodes particulars, sinó per la seva peculiar personalitat.