La direcció de La fábrica de la tele continua executant canvis a ‘Sálvame’ a la desesperada amb l’objectiu de superar la greu crisi d’audiència que pateix el magazín vespertí de Telecinco.

Després de la sortida de Carlota Corredera, la cúpula de la productora ha decidit substituir-la per Terelu Campos, que serà la nova presentadora dels divendres (i d’algun altre dia si fos necessari).

A més, s’ha decidit cancel·lar l’espai ‘Sálvame Lemon Tea’. Almenys com el coneixem, amb María Patiño i la filla de María Teresa Campos com a presentadores.

Tot sembla indicar que sí que es mantindrà l’estructura d’aquella primera hora, amb titulars informatius i vídeos de notícies del cor, però de la mà de Jorge Javier Vazquez i d’Adela González.

No obstant, fonts consultades per aquest portal assenyalen que els directius han quedat satisfets amb el tàndem format per les presentadores del ‘Lemon Tea’, de manera que no es descarta que puguin recuperar-lo més endavant, com per exemple la tarda dels divendres, i que finalment totes dues siguin les substitutes de Carlota Corredera.