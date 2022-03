‘Inocentes’ va tornar a liderar la nit de diumenge i en aquest cop ho va fer amb una pujada de més d’un punt i tornant a passar la barrera dels dos milions d’espectadors: 15,8% i 2.068.000 espectadors. Al contrari de ‘Secret Story’, que no va aprofitar que es troba en la seva recta final i va caure per primera vegada per sota dels dos dígits: va firmar un pobre 9,9% i va aconseguir 1.048.000 fidels. Tot i així va guanyar a la pel·lícula de la setmana de La 1, que aquesta setmana va punxar amb ‘Judy’ (7% i 1.011.000).