Divendres passat, quatre mesos després de la visita de Pepe Navarro a ‘Sábado Deluxe’, el programa presentat per Jorge Javier Vázquez va rebre al seu plató Ivonne Reyes per respondre a les declaracions del presentador. El moment més tens de la nit es va produir amb la intervenció d’Eva Zaldívar, que va decidir trucar en directe per desmentir l’entrevistada. Totes dues van mantenir un enfrontament que podria estar a punt de tenir conseqüències legals.

Després que l’exdona de Pepe Navarro remarqués que Ivonne «sap de sobres» que Pepe Navarro no és el pare del seu fill Alejandro, l’al·ludida va plantejar una altra qüestió: «¿Quin fill? ¿El meu o el d’ella?». Després d’un tens encreuament de paraules, la veneçolana va insistir en el que havia deixat caure anteriorment: «Parla dels teus fills, els germans d’Alejandro. Que no són tots». «Estàs dient unes tonteries... Tens molt mal perdre. Això és molt lleig», va contestar Zaldívar després que Ivonne insinués que un dels seus fills no és de Pepe Navarro. «¿Per què no li pregunten a Eva si és veritat que Navarro li va demanar que li fes la prova als fills? Això m’ho va dir ell a mi», va afegir. «T’agafes a qualsevol cosa. Sabem perfectament qui és la nostra família», es va defensar l’exdona del periodista abans de dir a Ivonne que girés full i que li fes una prova de l’ADN a Alejandro: «No acabes de fer cap pas. Tornes a sortir aquí i deixar anar merda quan no tens cap judici guanyat». Les paraules d’Ivonne Reyes no cauran en sac foradat. Tal com ha confirmat la mateixa Eva Zaldívar davant els micròfons dels periodistes, estudiarà amb els seus advocats una possible demanda contra l’actriu: «A ella li val tot, i tot en la vida no val». A més, la revista ‘Semana’ publica que Pepe Navarro també ha decidit fer aquest mateix pas.