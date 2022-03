Els Oscar 2022 acaparen des de diumenge passat les tertúlies televisives, però no precisament pels premis que es van entregar durant la cerimònia. La polèmica bofetada de Will Smith a Chris Rock, que es va produir tan sols uns minuts abans que li entreguessin l’estatueta a millor actor, també es va comentar aquest dilluns a l’escenari de ‘La resistencia’.

David Broncano i els seus col·laboradors es van mostrar molt crítics amb el protagonista de ‘King Richard’ per la seva reacció al comentari de l’humorista, que tampoc s’ha deslliurat de les crítiques. «La pròxima vegada que Will Smith vagi a ‘El Hormiguero’, Trancas i Barrancas han d’estar en cota de malla», va fer broma Ricardo Castella amb referència al vincle de l’actor amb el programa de Pablo Motos. «Que lleig», va afegir després per mostrar el seu desacord.

Més endavant va ser Jorge Ponce qui es va pronunciar sobre la que, sens dubte, serà l’escena més recordada dels Oscars d’aquest any: «Mira la de vegades que m’han dit a mi calb... I la meva dona a casa tan tranquil·la».

«Seria col·laboradora fixa si cada vegada que se’m diu calb vingués aquí a repartir una hòstia. Et posa bòtox sense injeccions», va afegir per, seguidament, dir «subnormal» a Will Smith. «És una opinió personal. No sé què opina Movistar, jo opino que és un subnormal», va remarcar el còmic mentre Broncano recolzava les seves paraules: «Sí, sí, jo també». «Té la mà fluixa, ja va pegar fa anys a un reporter», va recordar Grison.

Candela Peña també va voler parlar sobre l'esdeveniment a la gran festa del cine: «¿Ningú ha pensat que aquest senyor no està fi? Aquest home en sap moltíssim de la indústria, que va començar de nen. No té la pandereta fina, alguna cosa li ha passat i ningú ho diu». «El que ha fet és terrible, és molt mal exemple. Però els caps s’han de tenir sans», va afirmar l’actriu.