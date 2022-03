Netflix ha fixat data per a l’estrena de Bienvenidos a Edén, la seva nova sèrie dirigida al públic juvenil. La ficció creada per Joaquín Górriz i Guillermo López arribarà a la plataforma el pròxim 6 de maig. La data ha estat anunciada amb un nou avançament conceptual, en què es mostra els protagonistes de la ficció tombats mentre s’escolta la veu de l’actriu Amaia Salamanca. El seu enigmàtic personatge descriu Eden com «una sensació estimulant», «el pur gust de la felicitat impregnant la teva vida», «la bellesa sense límits», «un paradís dissenyat per a tu». La producció de Brutal Media ha estat dirigida per Daniel Benmayor i Menna Fité.