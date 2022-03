Des de la pionera ‘Transparent’, els darrers anys diverses ficcions han mostrat la realitat trans de manera inspiradora. La majoria, a més, han preferit optar per protagonistes que havien experimentat en carn pròpia què significava lluitar contra la transfòbia (curiosament, pràcticament totes menys ‘Transparent’). S’hi suma aquest dimecres 30 de març ‘Ser o no ser’, sèrie espanyola que estrena el canal digital de RTVE dedicat al públic juvenil, Playz. Tot i que, més que centrar-se en els problemes d’un possible rebuig social o les traves burocràtiques que se li poden presentar a un noi que està transitant, aborda el camí difícil per acceptar-se a un mateix.

El protagonista és el Joel, un jove trans de 16 anys que, seguint els seus somnis de convertir-se en actor, comença a estudiar el batxillerat artístic. Al nou centre, només els seus dos millors amics (Berta Galo i Lion Armas) saben que no va néixer amb el nom amb què el coneixen, i aprofita aquest canvi d’aires per mostrar-se com sempre s’havia sentit, com un noi. També pesa el fet que s’hagi enamorat d’una companya de classe, l’Ona (Júlia Gibert), i tem perdre possibilitats amb ella si sap més coses del seu passat.

Sense dramatismes

«Aquesta sèrie parla de tenir el coratge de ser tu mateix», explica <strong>Ander Puig</strong>, l’actor trans que dona vida al Joel, que debuta amb aquest paper a la televisió, on el tornarem a veure ben aviat, ja que és un dels fitxatges per a la sisena temporada d’’Élite’. L’intèrpret barceloní, de 20 anys, destaca sobretot la positivitat que destil·la ‘Ser o no ser’, una ficció que, tot i que parteix del conflicte intern del protagonista, ho fa sense dramatismes ni de manera victimista.

«És una sèrie que t’ajuda a perdre la por a treure’t totes les màscares», com bé li reclama la seva professora de teatre en la ficció, a qui dona vida la veterana Emma Vilarasau (‘Ventdelplà’), que amb aquest paper torna a la tele després d’una dècada dedicada gairebé exclusivament al teatre. A més, incideix que aquesta reivindicació que fa de mostrar-se tal com és davant els altres val per a tothom: «Al final, qualsevol es pot sentir identificat amb el Joel perquè es parla de tenir el valor de ser un mateix, de parar de fingir o d’aparentar alguna cosa».

Castellà i català

Creada per Coral Cruz, que es va inspirar en la història real del fill d’una amiga, aquesta ficció produïda per RTVE en col·laboració amb Big Bang Mitjana (The Mediapro Studio) s’ha rodat a Barcelona, per tant, es combina amb naturalitat el castellà i el català, com ja ha passat (no sense cert enrenou) en altres títols com ‘Drama’ o ‘Merlí. Sapere aude’.

Amb sis episodis de 25 minuts, està dirigida per Marta Pahissa, i compta amb un bon planter de joves actors, entre ells els debutants Enzo Oliver, Nil Carbonell, Eduard Torres i Anna Bernal. El repartiment el completa Anna Alarcón (‘El inocente’), com a mare del protagonista, un dels màxims recolzaments en un procés que, a poc a poc, està cada vegada més normalitzat en la nostra societat. Tot i que encara quedi camí per recórrer: «Venim d’una societat que encara et fa sentir una mica estrany quan saben que ets trans», remarca Puig.