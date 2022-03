Per cloure la programació especial del «Març de les dones», el programa Sense ficció (22.05 h, TV3) estrena aquesta nit Breathe. Susanna Barranco dirigeix aquest documental que explica la història d’unes vides trencades ja molt abans d’arribar a la presó. Són les de set internes del centre penitenciari de Brians 1 que expliquen el que és la seva vida entre reixes, les circumstàncies que els hi han portat i el que representa viure sense llibertat. Tot seguit, a les 23.15 h, el programa estrenarà 100 vagines, un documental que segueix a la fotògrafa Laura Dodsworth en el seu projecte de retratar i entrevistar cent dones que reflexionen sobre com la vulva i la vagina els han marcat la vida.

L’Índia, la Thalita, la Pili, la Paula, la Safeta, la Maribel i l’Alba, les protagonistes de Breathe, han parlat durant dos anys amb Susanna Barranco des de la quotidianitat de la presó. En bons i mals moments, amb una confiança creixent que permet aprofundir més i més en el que han estat les seves vides. La producció obre les portes no només de la presó física, que retrata amb una llibertat d’accés insòlita, sinó també les portes de les emocions, les vivències i els sentiments de les dones que hi viuen. Les històries del passat, enganxades al present, van aprofundint un relat que va in crescendo. Les paraules d’una servirien per a moltes de les altres.