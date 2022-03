Daniel Guzmán i Joaquín González van ser aquest dimarts els convidats de David Broncano a ’La resistencia’. Els actors van acudir al programa de Movistar Plus+ amb motiu de l’estrena de ‘Canallas’, una comèdia que arribarà als cines aquest divendres, 1 d’abril. No obstant, com sol passar en el ‘late night’, la promoció va quedar relegada a un segon pla i l’entrevista es va centrar en altres assumptes.

Un dels moments més destacats de la nit va arribar quan el presentador va voler saber si Guzmán i González li havien portat algun obsequi, una pràctica habitual entre els convidats del format. «T’he portat un regal», va afirmar el primer mentre li entregava una caixa d’infusions: «M’han dit que t’agrada el te i et volia regalar això. Venen les infusions dins dels sobres». «Com ha de ser, ni una sola infusió fora del sobre», va fer broma Broncano, que va voler saber si a l’interior de la caixa n’hi havia algun «de camamilla amb anís». «N’hi ha tres d’aquestes», va assegurar Guzmán mentre l’humorista ho negava. «No, no. Són totes de camamilla normal», va lamentar el còmic, que també va voler conèixer si les infusions tenen data de caducitat. «On l’hem comprat m’han dit que caduca d'aquí a cinc anys», va assegurar el director de cine. Però just en aquell instant, Broncano va descobrir que estava sent «víctima» d’un engany. «Mira el que m’estan posant en producció», va dir entre rialles mentre en pantalla es llegia el següent missatge: «El Dani l’ha robat del camerino». 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗚𝘂𝘇𝗺𝗮́𝗻 𝗲𝗻𝘀 𝗿𝗼𝗯𝗮



Ha robado eso porque lo bueno ya nos lo llevamos el equipo.#LaResistencia @danielguzman pic.twitter.com/h86rilBJKD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 29 de marzo de 2022 «Això no mola, es creurà que no ho he comprat», va assegurar l’autor del divertit furt mentre el conductor de ‘La resistencia’ reaccionava amb humor: «Quin pocavergonya. ¡Et juro que m’ho havia cregut!». «¿Et creus que agafaré això d’un camerino per regalar-t’ho?», va preguntar Guzmán en un últim intent per mantenir l’engany. No obstant, el seu company de repartiment el va delatar: «Doncs és clar, l’has agafat d’allà, cabró».