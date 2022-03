Movistar Plus+ podrà retransmetre tots els partits de cada jornada de LaLiga Santander a partir de la temporada 2022-23 després de signar un acord amb la plataforma de televisió DAZN, que se n’havia adjudicat cinc per jornada a l’últim concurs de drets audiovisuals nacionals. D’aquesta manera, la plataforma de Telefónica, que havia aconseguit cinc partits per jornada en el període comprès entre la temporada 2022-23 i la 2026-27, afegeix els altres cinc partits setmanals obtinguts per la plataforma britànica. En total, tots dos operadors es van comprometre a desemborsar a LaLiga 4.950 milions d’euros durant tot el període després del concurs de drets audiovisuals.

L’acord, confirmat per fonts de DAZN, suposa que l’operador inclourà els seus cinc partits dins de l’oferta que ja té integrada a Movistar Plus+, on ja ofereix els campionats de Fórmula 1, MotoGP, la Copa del Rei de futbol o la Eurolliga de bàsquet. Tot i això, els abonats de DAZN que no siguin clients de Movistar Plus+ no podran veure la jornada completa. L’operació suposa «ampliar l’actual associació» entre les dues plataformes, amb l’objectiu de «fer que l’esport premium sigui més accessible», segons ha declarat el director comercial del grup DAZN, Jacopo Tonoli.