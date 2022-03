Noves dades sobre l’operació Deluxe, ara rebatejada com a operació Lluna. Ángel Jesús Fernández Hita, el policia involucrat en la trama de suposat espionatge a més de 140 famosos, ha reconegut haver facilitat informació a Gustavo González sobre diferents personalitats.

En unes declaracions per a ‘El Confidencial’, l’agent retirat afirma obertament: «Això és veritat. Els hi he donat. No ho negaré perquè ell em demanava certs favors i jo els hi deia». Hita, a més, dona alguns exemples del tipus de dades que facilitava, com l’adreça d’alguns famosos, tot i que no dona cap nom concret: «No ho sé. Gent que ells estaven potser per fer un reportatge o tal».

Hita es justifica i defensa que les seves informacions «moltes coses ajudaven a treure coses»: «Hi ha persones que s’han salvat d’estafes precisament per aquesta amistat», assegura. «Jo agafava aquesta informació i verificava si era bona o dolenta: ¿això té aparences de ser veritat? Doncs trucava a qui havia de trucar: «Escolta, mira, tenim això, tal». I ho feien o no ho feien, en fi, en això ja no m’hi ficava jo», explica, fent referència al fet que hauria ajudat a salvar d’estafes.

L’exagent afirma que l’únic al qual ha donat «alguna dada» és «a Gustavo. Per amistat, res més», ja que s’ha de recordar que Hita és amic del pare del paparazzi. Suposadament, i segons apunten les investigacions, Gustavo hauria facilitat, al seu torn, aquesta informació al programa on treballa. Però Hita nega haver-se lucrat amb això: «m’han arribat a oferir diners, que no diré noms, per descomptat, i moltes vegades s’ha acabat la poca amistat que hi havia».

Entre els noms dels afectats destaca el de Belén Esteban, col·laboradora de l’espai i que ja es va queixar en directe que estava sent espiada pel seu company. També hi figuren Isabel Pantoja, José Ortega Cano, el seu fill José Fernando i el seu nebot Óscar Romero, així com la periodista Gema Serrano, el també col·laborador de l’espai Kiko Matamoros, Di Stéfano, Alex Casademunt o Kiko Rivera. Altres dels afectats són Aída Nizar, Yvonne Reyes o el cantant Omar Montes.